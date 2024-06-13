ميسي: لن أشارك الأرجنتين في أولمبياد باريس

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قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنّه لن يكون ضمن تشكيلة الأرجنتين المشاركة في أولمبياد باريس لأنه لم يعد في السن الذي يمكنه من اللعب في كل بطولة.

ويستعد مهاجم إنتر ميامي البالغ من العمر 36 عامًا حاليًا للدفاع عن لقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين، والتي تستمر من 20 يونيو إلى 14 يوليو في الولايات المتحدة.

وفي فبراير قال خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب تحت 23 عاما، إن ميسي، الذي فاز بالميدالية الذهبية مع الأرجنتين في أولمبياد بكين 2008، تلقى دعوة للانضمام إلى تشكيلة باريس.

تصريح ميسي

وقال ميسي لشبكة ESPN: “لقد تحدثت مع ماسكيرانو والحقيقة هي أننا فهمنا الوضع”.

وأضاف: “من الصعب التفكير في الألعاب الأولمبية الآن لأننا نشارك في بطولة كوبا أمريكا.. سيستغرق الأمر شهرين أو ثلاثة أشهر متتالية من عدم التواجد مع النادي، والأهم من ذلك أنني لست في عمر يسمح لي بالمشاركة في كل شيء”.

وقال: “يجب أن أختار بعناية، وسيكون من الصعب أن ألعب بطولتين متتاليتين.. لقد كنت محظوظًا جدًا باللعب في الأولمبياد، والفوز بها مع ماسكيرانو”.

وتابع: “لقد كانت تجربة رائعة على مستوى كرة القدم.. الألعاب الأولمبية وتحت 20 عامًا، ذكريات لن أنساها أبدًا”.

وتقام بطولة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية في شهري يوليو وأغسطس، ويُسمح للمنتخبات بثلاثة لاعبين فوق السن في فرقهم.

ميسي قال أمس الأربعاء إنه سيكمل مشواره الرياضي مع إنتر ميامي، مضيفا أنه يشعر “بالخوف قليلا” من فكرة اليوم الذي سيقرر فيه الاعتزال.