مديرية أمن المرج: سنكثف جهودنا لمنع أية خروقات أمنية محتملة خلال عطلة العيد

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن المرج إنها ستكثف جهودها لمنع أية خروقات أمنية محتملة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنها نشرت دوريات أمنية ضمن النطاق الإداري لها.

وأضافت المديرية، إن باشرت في تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة بناءً على تعليمات اللواء وهبي أنور الرخ مدير أمن المرج لتأمين المدينة ومنع أي خروقات أمنية محتملة خلال أيام إجازة العيد.

وقالت إن الغرفة الأمنية المشتركة بدأت في تنفيذ الخطة، التي تشمل مشاركة البوابات الأمنية ومراكز الشرطة، وقسم المرور والتراخيص، وشرطة النجدة، وقسم الدوريات والنقاط الأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وأوضحت، أن الخطة تأتي لحفظ الأمن والاستقرار وضمن النطاق الإداري لمديرية أمن المرج.

نشرت دوريات أمنية في المرج

الخطة الأمنية تشمل تأمين أسواق بيع المواشي وتسيير حركة السير على الطريق العام ومفترقات المدينة والأسواق التجارية ومنع الازدحام المروري.

وقالت مديرية الأمن، إنها ستكثف الجهود لمكافحة الجرائم ومنع وقوعها من خلال رصد المواقع المحتملة.

وأكدت، أن الخطة الأمنية تهدف لتقديم الأمن والاستقرار للمواطنين والزائرين، الذين اعتادت مدينة المرج استقبالهم في هذه الأيام المباركة.

ووثقت صور ومقطع فيديو نشرتها مديرية الأمن انتشار الدوريات الأمنية داخل المدينة وعلى الطريق الساحلي العام بداية من منطقة الباكور غربا إلى العويلية شرقًا وتاكنس جوبًا.

ويقبل الليبيون بشكل كبير خاصة الشباب على القيام برحلات نزهة إلى مناطق الجبل الأخضر، خلال فترة الإجازات، خاصة فترة الأعياد.