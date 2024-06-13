محتجون في مصراتة أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ودعم القانون

أخبار ليبيا 24

أدى العشرات في مصراتة، اليوم الخميس، قفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتسهيل الحصول على أمور السيولة النقدية والتحقيق في نقصها في المصارف وتحسين الوضع المعيشي لليبيين ودعم الأجهزة الأمنية والقضاء.

ووقف العشرات من المواطنين أمام مكتب النائب العام في مصراتة رافعين لافتات تدعم جميع الأجهزة الأمنية في المدينة دون استثناء وإقصاء.

كما رفعوا لافتات لدعم القانون والقضاء وآلية تنفيذه، مطالبين بكسر حاجز السلبية والصمت وإيصال معاناة الشعب بدون أي مصالح شخصية.

وعبر المحتجين عن استيائهم من الأوضاع المعيشية في ظل نقص السيولة النقدية.

ومع قرب عيد الأضحى المبارك، أظهرت مشاهد رصدتها وكالة أخبار ليبيا 24، وقوف المئات من أهالي مصراتة في طوابير أمام المصارف وماكينات سحب النقود ومكاتب تحويل الأموال للحصول على السيولة النقدية. هذه المشاهد ليست في مدينة مصراتة وحدة وإنما في جميع المدن والمناطق الليبية.

ويحل العيد في ليبيا هذا العام في ظل نقص حاد في السيولة النقدية بالمصارف، وقامت بعض المصارف بصرف قيم نقدية لعملائها، لكن سقف السحب لا يتعدى 1000 دينار، كما حدث في مصرف الوحدة، الذي قام بصرف 700 دينار فقط لعملائه.

ويتزاحم المئات منذ عدة أيام أمام المصارف، ناهيك اصطفاف المئات أمام مكاتب تصريف العملة لأجل الحصول على السيولة النقدية، وذلك بمقابل خصم مبالغ تصل إلى 100 دينار لكل 1000 دينار. وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة.