جافيتو: ليبيا محاطة بالمخاطر وعلى الولايات المتحدة قيادة الأزمة

قالت جينيفر جافيتو، الدبلوماسية الأمريكية، خلال تقديم رؤيتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، إن المخاطر تحاصر ليبيا من كل جانب، وعي بحاجة إلى المزيد من العناية، وعلى الولايات المتحدة تيّسير وقيادة جهود حل الأزمة في ليبيا.

جافيتو، وخلال كملتها قُبيل تنصيبها سفيرةً فوق العادة لدى ليبيا؛ أوضحت أنَ التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا هو عدم وجود حكومة موحدة، وفق قولها.

وأكدت جافيتو عزمها على التعاون مع الشركاء الدوليين لتكثيف الجهود و الوصول إلو تسوية سياسية بين الأطراف الليبية تضع ليبيا على مسار الوحدة و الانتخابات، على حد تعبيرها.

وفي مطلع يناير الماضي، رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن جافيتو لهذا المنصب، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي سياق الدور الأمريكي في ليبيا… بحثَ الطاهر الباعور، وزير الخارجية والتعاون الدولي المُكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع جيريمي برنت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية في العملية الانتخابية، وتعزيز التعاون الليبي-الأمريكي في مختلف المجالات

الباعور وخلال لقائه جيريمي في طرابلس، شدّد على أهمية دعم العملية السياسية الرامية لإجراء الانتخابات، بما يُحقق تطلعات الليبيين ويعزّز حالتي الاستقرار والازدهار في ليبيا، بسحب منشورٍ لوزارة الخارجية.