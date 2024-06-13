توأمة جديدة بين الأحزاب السياسية الليبية والمغاربية

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تسعى تنسيقية الأحزاب السياسية في ليبيا إلى تعزيز وجودها في المشهد السياسي الليبي والإقليمي عبر التشبيك مع القوى الفاعلة المحلية والإقليمية، والتقى وفد من التنسيقية مع حزبين مغربيين وذلك لعقد توأمة بينهما.

مساعي للدفع بالعملية السياسية الليبية

وتباحث وفد التنسيقية مع كل من حزب “الحركة الشعبية” و “التقدم الاشتراكية” قدم الوفد عرضا مفصلا بأهداف التنسيقية ومسيرتها، كما تناولت لقاءاته سبل الاستفادة من التجربة الحزبية في المغرب؛ بهدف المساهمة في إيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا.

وضم وفد التنسيقية كل من، فتحي بن خليفة رئيس حزب ليبيا الأمة، وناجي بركات منسق تنسيقية الأحزاب، وفوزي عبد العال عضو المجلس الانتقالي السابق، وخالد الغويل رئيس حزب السلام والازدهار، ومحمد سعد مبارك رئيس الحزب المدني الديمقراطي، وعلي الترهوني رئيس الحزب الوسطي الوطني وكمال حذيفة ممثلاً عن منظمة صناع السلام.

يعمل الوفد على زيارة عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، في المملكة المغربية، وذلك ضمن جهود التنسيقية لإيجاد أنجع الحلول الممكنة للدفع بالمشهد السياسي الذي يعتريه الجمود منذ أعوام طويلة.

وفي شهر مايو الماضي، التقى أعضاء من تنسيقية الأحزاب وفدا أممياً رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتناقش الوفد حول جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن السياسي الليبي، منها كيفية مشاركة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والشباب والمرأة فى العملية السياسية المقبلة، إذ جرى طرح مشروع لحل سياسي شارك في وضعه عدد من هذه الفئات التي تشكل طبقة واسعة من المجتمع الليبي وتعكس توجهات الغالبية المطلقة في البلاد.