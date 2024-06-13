برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.. جهود مستمرة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية

في عالم مليء بالتحديات المعقدة، تستمر ليبيا في السعي نحو تنفيذ برنامجها الطوعي لعودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. إنها جهود تأتي في سياق محاولات مستمرة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، التي لا تزال تهدد الاستقرار والأمان، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها.

منذ عام 2018، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، شهدنا بداية برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، الذي أعاد أكثر من 21 ألف مهاجر إلى بلدانهم، مما يعكس التزامًا قويًا بالمعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع هذه القضية الحساسة. ومع تزايد الضغوط على ليبيا كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، فإن هذه الجهود تأتي لتقليل التدفقات غير الشرعية التي تشكل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود الدولية لدعم برنامج العودة، يظل التحدي كبيرًا. فمع وجود أكثر من 700 ألف مهاجر في ليبيا، بما في ذلك العديد من الذين يعيشون في ظروف صعبة وغير آمنة، فإن الحلول المستدامة تتطلب تعاونًا دوليًا أعمق، يشمل دعم الدول المصدرة للهجرة بالاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تشير التقارير إلى أن البرنامج قد أدى إلى عودة العديد من المهاجرين الذين تعرضوا للابتزاز وسوء المعاملة على يد تجار البشر، مما يبرز أهمية الدعم المستمر لهؤلاء الأفراد بمجرد وصولهم إلى بلدانهم، لضمان استقرارهم وإعادة إدماجهم بشكل فعال في مجتمعاتهم الأصلية.

في الختام، يعد مؤتمر الحكومة الليبية مجلس النواب المؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذا التحدي الكبير، مع التأكيد على أهمية إنشاء صندوق لتنمية أفريقيا لمعالجة جذور المشكلة وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المصدرة للمهاجرين.

تبقى ليبيا ملتزمة بمساعدة الجهود الدولية لوقف التدفقات غير الشرعية، مع التركيز على إيجاد حلول شاملة تضمن الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها، وذلك من خلال التعاون والتضامن الدولي المستمر.