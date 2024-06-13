الميهوب: ليبيا ترفض التدخلات وتؤكد التزامها بالمعاهدات الدولية

في تصريح لـ طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أعلن أن ليبيا تحتفظ بحقوقها السيادية ولا تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية سواء سياسياً أو اقتصادياً، مؤكداً على استمرار الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات الاقتصادية والسياسية لليبيا مع الدول الأخرى.

ومع تصاعد التطورات السياسية عالمياً، أكد الميهوب في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن قرارات ليبيا الاقتصادية والسياسية ستظل محفوظة ومحمية وفق الأطر القانونية الدولية، مشدداً على أن أي تحركات أو محاولات للتأثير في سياساتها أو اقتصادها سيتم مواجهتها بحزم باستخدام كافة الآليات المتاحة على مستوى المجتمع الدولي وفق القوانين والمعايير الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الميهوب أن الاستقرار السياسي والاقتصادي لليبيا يمثل أمراً لا يمكن المساومة عليه، وأن الحكومة الليبية تلتزم بالتعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد الميهوب على أهمية استمرار العلاقات الدولية المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، معبراً عن ثقته في قدرة ليبيا على تحقيق استقلالها الكامل في صياغة سياساتها الداخلية والخارجية بحرية تامة دون تدخلات خارجية.

وفي النهاية، شدد الميهوب على موقف ليبيا الراسخ والقاطع تجاه العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على روسيا. وأوضح الميهوب بثقة أن هذه العقوبات لن تلمس ليبيا أو تؤثر على استقرارها الاقتصادي، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط ليبيا بالدول الصديقة والشقيقة والتي تتسم بالالتزام بالقوانين الدولية.