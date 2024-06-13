السياحة بمصر هذا الصيف مختلفة مع تأهيل محميات طبيعية للسُياح

أخبار ليبيا 24

تسعى مصر لتدعيم قطاع السياحة، عبر إتاحة تجارب سياحية متنوعة وجديدة للسائح المصري والأجنبي، يختبرها لأول مرة داخل مصر، وذلك عن طريق تهيئة المحميات الطبيعية وفتحها للزوار السياح للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والحياة البرية الخلابة بمصر.

جمال وتنوع الطبيعة المصرية

من بين هذه المحميات (سيوة) في الصحراء الغربية، و(نبق) في جنوب سيناء، و(وادي الجمال) في البحر الأحمر، و(العميد) في الساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

وبحسب وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد حول أهمية هذه الخطة التي تعمل على “دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر”، واعتبرت المشروع الذي أعدته الوزارة بهذا الصدد “فرصة بيئية استثمارية فريدة، تساهم في حماية الموارد الطبيعية وحسن إدارتها، وكذلك حماية التنوع البيولوجي”.

وعن المشروع تقول ياسمين فؤاد “المشروع استطاع ربط الأنشطة السياحية البيئية للأفراد بالمحميات، وهو ما انعكس في زيادة إقبال المواطنين على زيارة المحميات والاهتمام بحمايتها، بالإضافة إلى تعزيز دمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية وحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم، ليصبح منتجاً سياحياً فريداً”.

وتضم مصر قرابة 30 محمية مسجلة لدى وزارة البيئة وموزعة على مستوى البلاد، من بينها محميات رأس محمد وسانت كاترين بسيناء، ووادي الريان وبركة قارون بالفيوم، والعلاقي بأسوان، ووادي دجلة والغابة المتحجرة بالقاهرة، والصحراء البيضاء وآخر الأماكن التي تم إعلانها محمية طبيعية “نيزك جبل كامل” في الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية.

عن واحة سيوة الخلابة

وتعدّ محمية واحة سيوة التابعة لمحافظة مرسى مطروح والتي تبعد نحو 400 كيلومتر عن القاهرة، من الأماكن الفريدة والمشهورة كمقصد سياحي بيئي، وتضم أكثر من 40 نوعاً من النباتات الرعوية والطبية، وكذلك أشجار السنط والأثل، ونحو 28 نوعاً من الحيوانات البرية الثديية، ونحو 32 نوعاً من الزواحف، و164 نوعاً من الطيور، وتتميز الواحة بطقس لطيف معتدل في الصيف.

ولتطوير الرؤى الاستراتيجية للنهوض بقطاع السياحة المصري والذي تعتمد عليه الدولة في اقتصادها الوطني، شاركت مصر في ورشة عمل إقليمية عن السياحة البيئية بالتعاون مع الأردن في أغسطس الماضي، استهدفت مناقشة واعتماد نهج إقليمي جديد، يسعى للوصول إلى منتج سياحي يراعي البعد البيئي ويقدم نموذجاً متميزاً لخدمة دول المنطقة. وجرى عرض التجربة المصرية في إرساء البنية التحتية للسياحة البيئية بمصر، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب لتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.