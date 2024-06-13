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الحويج يصدر قائمة بالمعادن المسموح بتصديرها

الحويج يشترط الحصول على تصريح من مؤسسة التعدين للتصدير

13 يونيو، 2024 10:03 م
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الاستثمار-الحويج
الاستثمار-الحويج

أخبار ليبيا 24

كشفَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، عن قائمة المعادن والصخور المسموح بتصديرها، ومن بينها:

«المعادن الفلزية – واللافلزية»

والمعادن الفلزية هي الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والفاليديوم والكوبلت.

بالإضافة إلى معادن أشباه الفلزات مثل: النحاس والرصاص والزنك والقصدير والمغنيسيوم والزنبق وغيرها.

أما «معادن اللافلزات» فتضم:

الأملاح الطبيعية مثل أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، ر ملح الطعام البحري والكبريت والكبريتات واليود والبورات والنيترات فضلاً عن الأملاح المستخرجة من آبار النفط والمياه المعدنية الجوفية، بحسب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة.

واشترط الحويج أن يتحصل التجار على تصريحٍ من المؤسسة الوطنية للتعدين التي تلتزم بدورها بتحويل بيانات ربع سنوية إلى الوزارة، ودفع الإتاوات المقررة لعمليات التصدير المختلفة، بحسب قرار الحويج.

 

 

وزارة-الاقتصاد
وزارة-الاقتصاد

 

وفي سياقٍ منفصل…. تابعَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة منتهية الولاية؛ آخر مستجدات مشروع «E-NABLE» المُمول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا لدعم الوزارات والهيئات الاقتصادية والمالية ليبيا.

الحويج وخلال لقائه سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو ووكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة؛ بحثَ إمكانية مساهمة المشروع في تعزيز دور القطاع الخاص لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي وتشجيع قطاع الاستثمار وتفعيل الائتمان والأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

13 يونيو، 2024 10:03 م
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