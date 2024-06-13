البدء في تفويج حجاج ليبيا إلى مشعري عرفات ومنى

أخبار ليبيا 24

بعد وصول كافة حجيج بيت الله الحرام الليبيين إلى الأراضي المقدسة، أعلنت اللجنة التنفيذية لموسم الحج 1445 اليوم الخميس البدء في إجراءات تفويج الحجاج الليبيين إلى مشعري عرفات ومنى، وسبل تسهيل الصعوبات التي تواجه تلك العملية.

وضع خطة لمتابعة سير الحجاج عند أداء مناسكهم

واجتمع صبري البوعيشي رئيس اللجنة مع منسقي ورؤساء لجان بعثة الحج الليبية، وكافة الأعضاء من البعثة الليبية، وذلك لمتابعة سير تفويج الحجاج الليبيين، والحرص على أداء مناسك الحج على أكمل وجه، وركز الاجتماع أيضا على وضع خطة خاصة بالحجاج المرضى لتسهيل إتمام مناسكهم في عرفات ومنى، وذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

وفي سياق آخر متصل، زارت لجنة الوعظ والإرشاد بالبعثة الليبية، مذبحة المعيصم في مكة المكرمة، للاستعلام حول الشروط الواجب توفرها في الهدي وتوقيت ذبحها، هذا وقت تكفلت الدولة الليبية بتكاليف أغنام الهدي للحجاج.

وحول أوضاع الحجاج العالقين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، منعت السلطات السعودية دخولهم إلى أراضيها وأداء مناسك الحج بسبب خطأ في التأشيرات الصادرة لهم من دولة أوغندا بأسمائهم، ولكن بجنسية أوغندية؛ ما جعل السلطات السعودية ترفضها وطلبت منهم مغادرة البلاد والعودة إلى ليبيا، قبل حل الأزمة، إلا أن القنصلية الليبية في السعودية استجابت على وجه السرعة، وعملت على حل المشكلة، وسمحت السلطات السعودية للحجاج من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، بعد انتظار طويل دام لساعات طويلة جدا أرهقت الحجاج والذين كان من بينهم كبار في السن.