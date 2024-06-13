الباعور وخوري يبحثان سُبل الوصول إلى تسوية سياسية

بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا القائمة بأعمال رئيس البعثة؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأطلعت خوري الباعور على ملخص جولاتها الأخيرة مع مختلف الأطراف الليبية؛ بُغية تقريب وجهات النظر، والوصول إلى تسوية سياسية.

وأعربت خوري خلال لقائها الباعور في طرابلس عن ترحيبها بإعلان المفوضية العليا للانتخابات إجراء انتخابات المجالس البلدية في 60 بلدية على مستوى ليبيا.

ومن المقرر أن تُقدم ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا؛ إحاطةً حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والإنسانية في ليبيا أمام مجّلس الأمن الدولي في الـ19 من يونيو الحالي.

ووفقًا لمجلس الأمن الدولي، ستقدم خوري في إحاطتها نصف الشهرية للمجلس، ملخصًا حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا.

ومنذ تولي خوري لمنصبها خلفًا لعبدالله باتيلي، عكفت خوري على عقد العديد من المباحثات مع مختلف الأطراف الليبية، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتقريب الفجوة؛ للوصول إلى الانتخابات الليبية المؤجلة، على حد مزاعم خوري.