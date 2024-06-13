ارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 6.81 دينار

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر الدولار مجدداً ليقترب من سعر 7 دينار للدولار الواحد، إذ سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار في ختام تعاملات يوم الأمس الأربعاء 6.81 دينار، بعد تغيرات عديدة متذبذبة بين الصعود والهبوط، ليسجل أعلى سعر 6.815 دينار، وأدنى سعر 6.775 دينار، بحسب المتداولين في السوق الموازية.

في حين قفز سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية ليصل إلى سعر 7.27 دينار، سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.60 دينار.

ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، يأثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، لاسيما اللحوم ومع قرب عيد الأضحى المبارك.

العملات العربية في السوق الموازية

وأسعار العملات العربية في السوق الموازية، مستقرة، إذ سجل سعر الدينار التونسي 2.12 دينار ليبي، والجنية المصري 0.14 دينار ليبي، أما الليرة التركية بـ 0.23 دينار ليبي.

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 367 دينار، وعيار 21 بـ 425 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، إذ انخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.84 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، وفق الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.22 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.19 دينار.

واستقرت أسعار العملات العربية، إذ ثبت سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار.

واستقرت أيضا الليرة التركية على مستوى 0.15 دينار، و اليوان الصيني عند 0.66 دينار.