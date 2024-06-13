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ارتفاع تاريخي لم يسجل منذ قرون لمنسوب نهر النيل الأزرق

مخاوف من حدوث فيضانات

13 يونيو، 2024 12:45 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت السلطات السودانية، أن النيل الأزرق سجل أعلى مستويات له لم يسجلها منذ أكثر من قرن من الزمان، إذ وصل إلى 32.‏17 متر،  ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، فإن  أعلى ارتفاع سجل في الخرطوم منذ بدء تسجيل مناسيب النيل قبل أكثر من مائة عام، حدث في اليوم الأول من سبتمبر أيلول الماضي وبلغ 26.‏17 متر، إلا أن هذه المرة الارتفاع كان غير مسبوق.

وأرجع مصدر في وزارة الري ارتفاع المنسوب في الخرطوم لزيادة معدل الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى ضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني.

 

ودعت السلطات السودانية المواطنين، إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن الأجهزة الفنية المختصة تراقب الموقف على مدار الساعة من غرفة عمليات مركزية في الوزارة.

وتوجد تخوفات كبيرة من أن يفيض النهر ويسبب في خسائر بشرية أو خسائر لممتلكات المواطنين، لاسيما أن فيضانات عام 1946 كان أقل من ارتفاع منسوب النهر اليوم بفارق 18 سنتيمتراً.

وينبع نهر النيل الأزرق من بحيرة تانا الواقعة شمال المرتفعات الإثيوبية شرقيَّ القارة الإفريقية. وفي حين يُطلق عليه اسم النيل الأزرق في السودان، يطلق عليه في إثيوبيا اسم “عابباي”. ويلتقي بالفرع الآخر للنيل، وهو النيل الأبيض عند الخرطوم ليشكلا معاً ما يعرف باسم نهر النيل منذ تلك النقطة ليصل إلى مصر وحتى مصبه في البحر المتوسط.

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13 يونيو، 2024 12:45 م
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