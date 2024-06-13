ألمانيا تستعد لاستضافة كأس أوروبا الجمعة المقبل

أخبار ليبيا 24

تعمل ألمانيا على تحشيد كافة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية من أجل انطلاق كأس أوروبا لكرة القدم يوم الجمعة القادم حتى يوم 14 الشهر المقبل، إذ تأمل ألمانيا أن تكون هذه النسخة ناجحة مثل نسخة عام 2006 التي أقيمت على أراضيها الكروية.

انطلاق البطولة التي طال انتظارها

وبعد 3 سنوات من آخر نسخة والتي كانت استثنائية بسبب جائحة (كوفيد-19)، واستضافتها 11 مدينة في 11 بلداً بمناسبة الذكرى الستين لانطلاقها، تحتضن ألمانيا البطولة الأوروبية على 10 ملاعب موزعة على 10 مدن، 9 منها استضاف مونديال 2006، باستثناء استاد دوسلدورف أرينا.

تأمل ألمانيا التي تفتتح البطولة الجمعة أمام اسكوتلندا في ميونيخ، أن تعيش من جديد (قصة الخيال الصيفي) وذلك بتكرار نتائج بطولة عام 2006، عندما بلغت نصف نهائي كأس العالم على أرضها، وانشغلت بإجراءات أمنية مشددة ضمن مساعيها للحفاظ على سلامة وأمن المشجعين واللاعبين، في مهمة ضخمة تزداد صعوبتها في ظل ما يشهده العالم من حروب شرسة في كل من الناجم أوكرانيا والحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.

وخلال البطولة السابقة، وفي خضم الجائحة، أقيمت مباريات صيف 2021 بسعة محدودة للملاعب تفاوتت بين مدينة وأخرى، بيد أن هذه المرة لا مكان للقيود، في ظل توقعات بحضور 2.7 مليون مشجع للمباريات الـ51 التي تختتم بالنهائي على كأس هنري دولوني في استاد برلين الأولمبي.

وفي هذه البطولة وضعت ألمانيا خطة أمنية مشددة للحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين والجمهور، ووجهت تحذيرات صارمة لمثيري الشغب المعروفين بـ(الهوليغنز)، وحشدت قوات إضافية لتفادي أي مخاطر إرهابية وحتى الهجمات الإلكترونية.

ومن المتوقَّع أن تستقطب البطولة الأهم في القارة الأوروبية، نحو 12 مليون زائر خلال الحدث القاري.