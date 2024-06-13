أسعار النفط تتراجع رغم ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية

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تراجعت أسعار النفط العالمية، بعد تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر المقبل، على الرغم من التأثير المباشر لوفرة مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية على السوق أيضا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” 23 سنتا، أي بما يعادل 3% ليصل إل 8.37 دولار للبرميل الواحد، فيما هبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط الأميركي 20 سنتا، بما يعادل 0.3%، ليصل إلى 78.30 دولار، حسب وكالة “رويترز”.

تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية

في حين أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة عالية كما هي، وأرجأ بدء تخفيف السياسة إلى أواخر ديسمبر، وتميل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وبالتالي من المتوقع أن تحد من الطلب على النفط.

على الرغم من كل ذلك ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية، أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي،

مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، في حين زادت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الأمس الأربعاء.

وبشكل عام انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ مطلع أبريل الماضي في ظل المخاوف من ضعف الطلب وتضخم المعروضات من خارج دول تحالف أوبك+، كما قامت روسيا بمضاعفة إنتاجها أعلى من المستوى المتفق عليه من قبل أوبك+، وذلك بسبب إجراءات فنية لم تفصح عنها وزارة الطاقة الروسية، إلا أنها أكدت على عزمها تقديم مقترح لتعويض الإنتاج الإضافي إلى منظمة أوبك.