أجواء ساخنة على مدن الجنوب والشرق.. ومعتدلة على مناطق الغرب

أخبار ليبيا 24

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شرق وجنوب البلاد، لتشهد أجواء ساخنة صيفية بامتياز، فيما تعتدل درجات الحرارة على المناطق الغربية، بحسب نشرة أحوال الطقس للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لنشرة أحوال الطقس في كافة المناطق

رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، في حين تتكاثر خاصة على القريات ومزدة وبني وليد ومناطق الجبل الغربي، يصحبها خلايا رعدية أحيانا، دون سقوط أمطار، فيما تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وبين 34 و45 درجة مئوية على باقي المناطق تصل اليوم على أبو نجيم إلى 47 درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً غداً على معظم المناطق.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، أما حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية فشمالية شرقية، وتستملر موجة الحر على كافة المناطق إذ سجلت درجات الحرارة القصوى بين 37 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً غداً على رأس لانوف والبريقة وبنغازي وشحات ودرنة يشمل يوم السبت باقي المناطق.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء صافية، وحركة الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على غدامس والجفرة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غداً على غدامس.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

حالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.