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وزير الخارجية الأمريكي يرى أن مقترح حماس مقبولاً في نقاط ومرفوضاً في أخرى

حماس لن تتنازل عن شرطين أساسيين

12 يونيو، 2024 10:57 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه رد حماس على المقترح الأمريكي الأخير لعقد الهدنة، غير مقبول بهذه الشروط، وأنه  يُمكن العمل مع بعض التعديلات على ردها.

في حين أكدت حماس على أنها لن تقبل بالتنازل على شرطين أساسيين وهما ” وقف الحرب نهائياً قبل نهاية المرحلة الأولى (من مقترح الهدنة)، وانسحاب إسرائيل من كل قطاع غزة بما في ذلك رفح ومعبر رفح”.

تصريحات مؤتمر الدوحة الأخير

وزار بلينكن الدوحة اليوم  الأربعاء، وعقد مؤتمراً صحافياً مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد أن “بعض المقترحات في الرد تتجاوز ما قبِلته الحركة، في السابق”.

وأكد بلينكن على أنهم سيواصلون العمل مع الوسطاء ء لسد الفجوات والوصول إلى اتفاق وأنهم سيواصلون  الضغط من أجل الانتهاء من هذا الاتفاق، ورأى أن مقترح بايدن “أفضل فرصة على الطاولة لإنهاء المعاناة في غزة” على حد قوله.

وأكدت حركة حماس في تصريحات صحفية أنها “لم تدخل تعديلات تخل بالمقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نحو أسبوعين، وجميع ملاحظاتها قابلة للنقاش، إلا مسألتين هما: الالتزام النهائي بوقف الحرب، والانسحاب الشامل للقوات الإسرائيلية من القطاع”.

 

وأوضحت حماس أن تعديلاتها على المقترح الأصلي الذي طرحه الرئيس الأمريكي “هدفت إلى بث رسالتين؛ الأولى أنها تقبل ولا ترفض المقترح الذي روج له بايدن لكن مع تعديلات ضرورية، والثانية أنها لن تتنازل عن شرط وقف الحرب تحت أي ظرف”.

 

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12 يونيو، 2024 10:57 م
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