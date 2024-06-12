ميسي: سأبقى في إنتر ميامي حتى الاعتزال

أخبار ليبيا 24

قال قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي البالغ من العمر 36 عاما، اليوم الأربعاء، إن إنتر ميامي سيكون آخر فريق يلعب له، مضيفا أنه يشعر “بالخوف قليلا” من فكرة اليوم الذي سيقرر فيه الاعتزال.

ويرتبط ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 2022، بعقد مع الفريق المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم حتى عام 2025 بعد وصوله الصيف الماضي بعد فترة مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال ميسي لشبكة “إيسين”: “إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير.. أحب لعب كرة القدم.. أستمتع بكل شيء أكثر لأنني أدرك أن هناك القليل المتبقي”.

ميسي: أخاف من الاعتزال

وأضاف: “لست مستعدًا لترك كرة القدم.. لقد فعلت ذلك طوال حياتي، أحب لعب كرة القدم، وأستمتع بالتدريب، واليوم، والمباريات.. نعم، هناك دائمًا القليل من الخوف أن كل شيء قد انتهى”.

وحقق نجم التانغو مع إنتر ميامي كأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم، وهو أول لقب للنادي. وسبق لميسي أن عبّر عن سعادته لانضمامه إلى إنتر ميامي، واصفا انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم بأنه “نقيض” انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جرمان.

ويستعد، الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، مع منتخبه الوطني للدفاع عن لقب كوبا أمريكا، مع انطلاق البطولة في 20 يونيو في الولايات المتحدة.

وستواجه الأرجنتين كندا في المباراة الافتتاحية قبل أن تواجه منافستها في المجموعة الأولى تشيلي في 25 يونيو وبيرو بعدها بأربعة أيام.