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مركز الأرصاد الجوية: درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية على معظم مناطق البلاد

مركز الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة يوم الجمعة

12 يونيو، 2024 9:25 ص
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مركز-الأرصاد
مركز-الأرصاد

أخبار ليبيا 24

توقع مركز الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير المنخفض الصحراوي على معظم مناطق البلاد، في حين تسجل تعتدل الحرارة على مناطق الساحل الغربي وتنخفض على معظم مناطق الشمال الغربي بدءً من يوم الغد.

مناطق « رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الغربي يصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية من رأس إجدير إلى الخمس ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة مابين (29–34)مْ على مناطق الساحل من رأس إجدير إلى الخمس مع رطوبة عالية نسبيًا وتكون مرتفعة على باقي المناطق حيث تسجل مابين (38–47)مْ بحسب مركز الأرصاد.

مركز-الأرصاد
مركز-الأرصاد

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

ستكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة مابين (36-43)مْ، على أن تنخفض بشكل تدريجي يوم الجمعة.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وستتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (41–48)مْ.

مركز الأرصاد الجوية
مركز الأرصاد الجوية

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة  مابين (41–45)مْ؛  وفق نشرة مركز الأرصاد الجوية.

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12 يونيو، 2024 9:25 ص
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