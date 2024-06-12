كومان يحمل برشلونة مسؤولية استبعاد دي يونغ عن يورو 2024 بسبب الإصابة

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قال مدرب هولندا رونالد كومان إن كلا من فرينكي دي يونغ وناديه برشلونة يتحملان المسؤولية عن إصابة الكاحل المستمرة التي أبعدت صانع ألعاب الفريق عن بطولة أوروبا.

وفي مقر الفريق في ألمانياإ قبل أربعة أيام من خوض مباراته الأولى في البطولة أمام بولندا في هامبورج، سعى كومان إلى إنهاء التساؤلات المستمرة حول خسارة لاعب الوسط.

وقال للصحفيين في فولفسبورج، اليوم الأربعاء: “ليس هناك فائدة تذكر من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بموضوعات لم تعد متداولة”.

وقال عن استبعاد دي يونغ بعد أن قال الأطباء إنّه من غير المرجح أن يكون لائقا بما يكفي للعب “لم نتحدث عن الأمر منذ وصولنا إلى هنا”.

وجاءت هذه الأخبار مباشرة بعد أن أكمل الهولنديون برنامجهم الودي بالفوز 4-0 على أيسلندا في روتردام، وألقى كومان اللوم على برشلونة في إصراره على إشراك دي يونغ رغم معاناته من إصابة في الكاحل طوال الموسم.

وقال كومان: “بالطبع، يعتمد الأمر أيضًا على اللاعب نفسه.. لقد تحدثت أيضًا مع فرينكي حول هذا الأمر، لكن هذا يبقى بيني وبين اللاعب.. لدي المزيد من المعلومات الداخلية، لكنني انتهيت منها الآن”. كما استبعد لاعب الوسط تيون كوبمينيرز بسبب إصابة في الفخذ.

استدعاءات كومان

واستدعى كومان، بديلا واحدا فقط، وهو الظهير الأيسر لبوروسيا دورتموند، إيان ماتسن، وقال: “إن السبب في ذلك هو أنه لا يريد إزعاج الديناميكيات داخل الفريق”.

وأضاف: “كان إيان ماتسن ضمن الاختيارات الأولية بالفعل، فهو لاعب متعدد الوظائف غاب عن الملاعب لمدة أسبوع فقط.. لقد اختفت جميع الخيارات الأخرى لمدة ثلاثة أسابيع، ولا أعرف أين هم جميعًا”.

وقال كومان: “من بين هؤلاء اللاعبين الـ 25 المتبقين، يمكننا التحرك في أي اتجاه.. نحن نلعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط ولدينا خمسة.. ويمكنك دائمًا إبعاد لاعب ما مركزًا واحدًا للخلف أو لاعبًا من الخلف خطًا واحدًا للأمام.. لن يكون هذا عذرًا أبدًا في هذه البطولة”. وقال كومان: “مهما حدث، لم يتم استدعاء اللاعب رقم 26”.

وأضاف المدرب الهولندي: “لقد قررت تشكيل التشكيلة الأساسية لمباراة الأحد في هامبورغ ضد البولنديين، لكننا لن ننهي بطولة أوروبا هذه باللاعبين الـ11 الذين سنبدأ بهم يوم الأحد.. هناك الكثير من المنافسة في هذه المجموعة”.