حظر البيع الجائل على الطرق الرئيسة في طبرق

أخبار ليبيا 24

شن جهاز الحرس البلدي، حملة على البيع الجائل الذي يمتهنه عدد من الأشخاص الذين يفترشون البضائع على أرصفة الطرق الطرق الرئيسة وجوانبها داخل مدينة طبرق.

ورصد، مقطع فيديو نشره جهاز الحرس البلدي في طبرق، قيام دورية لعناصر الحرس البلدي بمصادرة سلع متعلقة بعيد الأضحى، من بينها الفحم والمشاوي والملح، على ممشى أحد الطرق الرئيسة في مدخل المدينة.

وشدد، أحد ضباط جهاز الحرس البلدي، في مقطع الفيديو، على أن البيع الجائل على الطرق الرئيسة في مدخل طبرق وداخلها محظور بشكل تام وستتم مصادرة السلع، لمخالفتها لاشتراطات البيع وتشويه المظهر العام والتسبب في اختناقات مرورية.

وقال الضابط برتبة رائد: “يمنع منعا باتا البيع الجائل والافتراش على الطريق العام لعرض البضائع.. عرض البضائع على الطرق العامة يشوه المنظر ويتسبب في عرقلة سير السيارات”، موضحة أن ما يعرضونه تحت أشعة الشمس يعد خطرا على الصحة.

انتشار البيع الجائل

والبيع الجائل العشوائي للسلع خاصة الغذائية تحت أشعة الشمس ووسط الأجواء المتقلبة عادة ما يزداد انتشارًا مع حلول الأعياد في أغلب المدن في ليبيا، إذ يفترش الباعة الجائلين على جوانب الطرق خاصة الرئيسة لعرض بضائعهم على ممرات المشاة، وهو ما يتسبب كذلك في أغلب الأوقات في إحداث زحام مروري في المناطق التي ينتشرون فيها.

وتتمثل غالبية السلع في مناسبة عيد الأضحى في بيع أدوات نحر الأضاحي مثل السكاكين ومعدات الشواء والفحم والملح والأواني والصحون، إضافة إلى الخضروات والفواكه والمشروبات الغازية والمياه المعدنية.