حزب الله يتعهد بتصعيد الهجمات على إسرائيل لقتلها أحد كبار قادته

أخبار ليبيا 24

أطلق حزب الله وابلا كبيرا من الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، وتعهد بتكثيف هجماته ردا على غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل قائد ميداني كبير في حزب الله، مع تصاعد الصراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل حاد.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر، في تصعيد مطرد للأعمال العدائية التي أججت المخاوف من مواجهة أكبر بين الخصمين المدججين بالسلاح.

وقالت إسرائيل وثلاثة مصادر أمنية في لبنان إن الغارة الإسرائيلية على قرية جوية بجنوب لبنان في وقت متأخر، يوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي الحزب إلى جانب القائد الميداني الكبير طالب عبد الله المعروف أيضا باسم أبو طالب.

وقال أحد المصادر، إنه كان أكبر قائد في الحزب يقتل خلال ثمانية أشهر من القتال. وأكد الجيش الإسرائيلي أنّه قتله بالإضافة إلى ثلاثة مقاتلين آخرين في غارة على مركز للقيادة والسيطرة.

وقالت المصادر، وفقا لرويترز، في لبنان إنه قائد في المنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي.

جنازة أبوطالب

وملأ الآلاف من أنصار حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله للمشاركة في موكب جنازة قبل دفنه في وقت لاحق في جنوب لبنان.

وفي حديثه خلال الموكب، قال المسؤول الكبير في الحزب هاشم صفي الدين إن الجماعة ستزيد من كثافة وقوة وكمية عملياتها ضد إسرائيل ردا على ذلك.

وأضاف صفي الدين: “إذا كان العدو يصرخ ويئن مما حدث له في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والنحيب”.

صواريخ حزب الله

وقال مصدر أمني في لبنان إن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ ردا على ذلك، قائلا إن ذلك كان أحد أكبر الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة منذ بدء الأعمال القتالية في أكتوبر.

وأعلن الحزب عن خمس هجمات على الأقل ردا على ما وصفه بعملية اغتيال نفذتها إسرائيل في الجويية، بما في ذلك هجوم أطلق فيه مقاتلو الحزب صواريخ موجهة على مصنع عسكري إسرائيلي.

وقالت الجماعة أيضًا، إنها هاجمت مقرات عسكرية إسرائيلية في عين زيتيم وعمعاد، ومحطة مراقبة جوية عسكرية إسرائيلية في ميرون، وأطلقت في كل حالة عشرات صواريخ الكاتيوشا، بحسب بياناتها.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن حزب الله أطلق وابلا من نحو 50 صاروخا من جنوب لبنان على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.