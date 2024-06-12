توقيع محضر اتفاق أمني لإعادة فتح معبر رأس جدير

أخبار ليبيا 24

استقبل عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، نظيره التونسي خالد النوري، وجرت مراسم الإستقبال بمطار معيتيقة الدولى، إذ استعرض حرس الشرف وجرى عزف النشيد الوطني للبلدين، تأتي هذه الزيارة استكمالا للمفاوضات لإعادة فتح معبر رأس جدير، وتم توقيع محضر اتفاق أمني من قِبل الوزيرين.

ما جاء في مذكرة الاتفاق الأمني

وبحسب بيان منشور على صفحة (حكومتنا) بفيسبوك تضمن المحضر المتفق عليه جملة من البنود التي تضمن إعادة فتح المعبر ومنع أي انتهاكات أمنية من كلا الجانبين، إذ نص الاتفاق على فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر وذلك لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء من رعايا البلدين، إلى جانب الالتزام بفتح 6 مراكز تسجيل إلكترونية لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، مع التشديد على ضبط المعبر وعدم التساهل مع المهربين ومنع أي وجود للمظاهر المسلحة.

وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة للنوري إلى طرابلس منذ تكليفه بوزارة الداخلية التونسية من قبل الرئيس قيس سعيد في 26 مايو الماضي، خلفًا للوزير السابق كمال الفقي.

إغلاق طويل تسبب في عرقلة المعابر البرية الأخرى

وشهد معبر رأس جدير الحدودي في مارس الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا الوزارة لإعلان إغلاق المنفذ وهو القرار نفسه الذي أعلنته السلطات التونسية في اليوم نفسه.

ومنذ إغلاق المعبر جرى تحويل حركة المسافرين وشاحنات التجار نحو معبر ذهيبة وازن، مما تسبب في ضغط كبير ومدة انتظار طويل تستغرق عدة ساعات.