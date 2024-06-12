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انخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية

اليورو والدولار ينخفضان

12 يونيو، 2024 12:01 م
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الدينار- الدولار
الدينار- الدولار

أخبار ليبيا 24

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية عند مستوى 4.85 دينار، وهو ذات المستوى الذي سجلهُ في تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار العملات في السوق الرسمية

كما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا هو الآخر عند مستوى 5.22 دينار لليورو الواحد، في حين سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعًا من 6.18 دينار إلى 6.19 دينار، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية

أما فيما يتعلق بالعملات العربية، استقرَ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ المركزي.

الدولار
الدولار

أسعار العملات في السوق الموازية

أمام أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، فقد تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار بشكل ملحوظ، مسجلاً 6.80 دينار من أصل 6.86 دينار كان قد سجلها في تعاملات أمس الثلاثاء، بدوره تراجع سعر صرف اليورو من 7.35 إلى 7.24 دينار لليورو الواحد.

ضريبة الدولار لم تُسعف الدينار

ولم يُسعف فرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%؛ الدينار من الانخفاض، إذ يواصل الدينار الهبوط إلى مستوياتٍ متدنية منذ أغسطس الماضي (2023) عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد، بحسب محللين اقتصاديين.

الدينار-الدولار
الدينار-الدولار
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12 يونيو، 2024 12:01 م
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