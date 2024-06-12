المنفي يبحث مع السفير اليوناني تعزيز العلاقات الثنائية

أخبار ليبيا 24

بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي العلاقات الثنائية مع اليونان وذلك خلال اجتماعه مع سفير اليونان لدى ليبيا نيكولاس غاريليديس، إذ تربط البلدين علاقات دبلوماسية قديمة.

تعزيز العلاقات الليبية اليونانية

ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، تطوير وتعزيز العلاقات الليبية اليونانية، بما يخدم مصالح الدولتين، بالإضافة إلى مناقشة عودة الشركات اليونانية للعمل في ليبيا، والتبادل التجاري، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

العمل على عودة الرحلات الجوية بين ليبيا واليونان

وفي مطلع الشهر الجاري اجتمع محمد الشهوبي وزير المواصلات بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع غارليديس، للتباحث حول سبل عودة الرحلات الجوية بين ليبيا واليونان، وتوطيد العلاقات الثنائية، وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على (فيسبوك) إن الشهوبي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات (الليبية – اليونانية)، وناقش مع ضيفه الدبلوماسي عودة الشركات اليونانية للعمل في ليبيا، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

خطر تدفق المهاجرين إلى اليونان

وفي سياق آخر منفصل، فإن ملف الهجرة غير الشرعية دائما على طاولة الحوار مع اليونان، لاسيما أن اليونان كشفت في شهر أبريل الماضي عن مخاوفها من تزايد أعداد المهاجرين المتدفقين عبر مسار جديد بين ليبيا وجزيرة كريت، حيث وصل منذ بداية العام 2024 أكثر من 1500 مهاجر إلى جزيرة جافدوس جنوب كريت.

وبحسب السلطات اليونانية فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا من شرق ليبيا وصل العدد إلى أكثر من 1500 مهاجر غير شرعي، بجنسيات متنوعة، في حين تعمل السلطات الليبية على مكافحة خطر المهاجرين غير الشرعيين عبر عقد اتفاقيات ثنائية للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا إلى دول جنوب أوروبا.