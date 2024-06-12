الفكحال لـ “أخبار ليبيا 24”: القضية الليبية سياسية بامتياز والخلافات تعرقل سن القوانين الانتخابية

في لقاء أجرته “أخبار ليبيا 24”، مع الدكتور أكرم الفكحال، مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة ورئيس حزب النِداء، يتناول الفكحال بالتفصيل التحديات السياسية والقانونية التي تواجه ليبيا اليوم. يعرض الفكحال رؤيته للحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الحالية ويؤكد على أهمية التوافق الداخلي والتعاون الدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد. من خلال الحوار، يسعى الفكحال لتسليط الضوء على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة تضمن إجراء انتخابات نزيهة وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.



سؤال 1: هل تتوقع أن اللقاء المرتقب بين رؤساء المجالس سوف يفضي إلى نتائج حقيقية للاتفاق حول القوانين الانتخابية؟ وما هي أهمية هذا اللقاء في ظل عدم الاتفاق على عدة نقاط في القوانين الانتخابية الصادرة من قبل لجنة 6+6؟ وما هي القضايا المحورية التي تعيق تنفيذ هذه القوانين؟

أستطيع القول إن القضية الليبية سياسية بامتياز وليست قانونية. الخلاف على سن القوانين الانتخابية هو خلاف سياسي. وكل هذه الحوارات المكوكية عبارة عن محاولات لتطويع القوانين وتمييعها كي تنسجم مع الخلافات السياسية التي نعيشها منذ فترة. لا أعتقد أن هناك جدوى من محاولة ابتكار قوانين جديدة أو كما يسمونها توافقية. فقد وصلت محاولات التوافق إلى منتهاها في اجتماع لجنة 6+6 الأخيرة، التي أنتجت آخر محاولة للتوافق على تلك القوانين وتم إنهاء اللجنة وما تمخض عنها.

في تصوري الشخصي، نحن بحاجة إلى خارطة طريق لا يمتلك فيها أي طرف إمكانية عرقلة إجراء الانتخابات، كما جرى سابقاً في اتفاق الصخيرات وجنيف.

من واقع تجاربنا السابقة، أقول إن مجلسي النواب والدولة يجب ألا ينفردا بشكل حصري في سن القوانين الانتخابية حتى لا يقفوا حجر عثرة في الطريق نحو الانتخابات. الجهة التنفيذية المفترضة يجب ألا يتعدى اختصاصها على تهيئة الظروف الفنية والأمنية لإجراء الانتخابات، ولا يجب أن تعلق أو تبدي أي رأي في شكل أو مضمون القوانين الانتخابية المقترحة. بهذه العملية السياسية المتكاملة، يمكننا الوصول إلى أيسر الطرق لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تجديد الشرعية وتوحيدها وفق إرادة الشعب، صاحب السلطات ومصدرها.

سؤال 2: كيف تابعت لقاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في مصراتة؟ هل يمكن أن يحقق هذا الاجتماع نتائج وتوافق كامل بين الأطراف الليبية؟

هذا اللقاء يمثل كتلة ما تعرف بالتوافق، وما تمخض عنه من تفاهمات يحتاج إلى دعم من قبل البعثة الأممية والأمم المتحدة وإلا لن يكون له التأثير المنشود. البعثة الأممية مكلفة أساساً بدعم العملية السياسية في ليبيا. كما أننا نعاني من خلل في هيكلية كل مؤسسات الدولة؛ فلا وجود لهيكل سياسي تشريعي أو تنفيذي يعمل ببروتوكول دولة مسؤول. كل من يترأس هذه الهياكل، في تصوري، هو من يمتلك القرار، وبالتالي هذه التوافقات تحتاج مباركة رؤساء هذه الهياكل وبتنسيق إقليمي ودولي.

في جميع الأحوال، نحن نعلم أن هناك هوة عميقة جداً وانعدام أي تناغم بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، وهوة ليست عميقة جداً مع مجلس الدولة. خلافاتهم معلنة، وآخرها رفض رئيس الحكومة لكل التوصيات المنبثقة من اجتماع مصراتة جملة وتفصيلاً، الذي كان من حضوره بعض أعضاء المجلسين. هذا يؤكد ما أسلفت ذكره بضرورة التوصل إلى خارطة طريق محصنة تتحد وتتناغم فيها كل التناقضات المحلية، بصرف النظر عن خلافاتهم السياسية، التي قد تكون صحية وطبيعية إن لم تعرقل حق الشعب في اختيار قادته، وهو الهدف والحق المنشود الذي نطمح إليه جميعاً.

سؤال 3: هل ترى أن التوافق بين محمد تكالة وعقيلة صالح حول القوانين الانتخابية مستحيلاً في ظل تعثر أي حلول داخلية؟ وهل تتوقع أن يقدم المجتمع الدولي من خلال البعثة حلاً للأزمة الليبية ويلزم الأطراف على إجراء الانتخابات؟

في تصوري الشخصي، أن كل من رئيسي مجلس النواب والدولة لم يعد بإمكانهم إضافة أي جديد بخصوص التوافق على القوانين الانتخابية. اجتماعهم المرتقب أمر طبيعي باعتبارهما يمثلان أهم رمزيتين للخلاف في ليبيا، ولكني أعتقد أن هذا الاجتماع لا يكفي. وحتى إن تم الاجتماع بينهما مجدداً، فلا أعتقد أنه سيكون له أي هدف. أي أنه سيكون اجتماعاً لمجرد الاجتماع فقط.

الواقع المتوازن إقليمياً لا يشجع كثيراً على أي توافق جديد قد يختل من خلاله هذا التوازن عن طريق تغيير من يتصدر المشهد السياسي الحالي. بلغت لجنة 6+6 أقصى درجات التوافق بإصدارها لقوانينها الأخيرة، وقد تم إنهاء اللجنة كما نعلم جميعاً بقرار سياسي.

توافق رؤساء المجلسين على قوانين الانتخابات لا يجب أن يكون الحل الوحيد للخروج من الأزمة. لأنه أولاً، لا يوجد أي جهة أو هيكل سياسي شرعي في ليبيا. وبالتالي، لا يستطيع أحد أن يدّعي أنه يمثل الشعب ويتحدث باسمه. هنا يجب أن يبرز دور البعثة الأممية في اختيار البديل للحل أو التلويح بدعم حل توافقي ليبي من خارج هذه الهياكل السياسية إن استدعى الأمر. وعليها أن تدعم كل الحلول الموازية أو تلوح بدعمها لبديل إن لم يتوصلا لأي توافق. هذه الاجتماعات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. لقد أخذت أكثر من وقتها ويجب ألا يتم منحهم فرصاً عديدة لإهدار أو كسب الوقت.

سؤال 4: ما هي النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها في هذه القوانين برأيك؟ وهل تراها جيدة؟

أبرز وأهم الخلافات قانونية، وتتعلق بقانون انتخاب الرئيس. الخلاف يدور حول ترشح مزدوجي الجنسية أو العسكريين أو من صدر في حقه حكم قضائي. هذه الخلافات تبدو قانونية في ظاهرها، لكنها تمتلك بُعداً سياسياً واضحاً بين الخصوم. هذه القضية لا يمكن حلها قانونياً قبل التوافق عليها سياسياً.

سؤال 5: ما هي أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في الوقت الحالي؟

أبرز التحديات التي تواجه ليبيا اليوم هو تصادم المصالح الاقتصادية واختلاف الرؤية الأمنية للدول الإقليمية فيها. إضافة إلى الحرب الجيوسياسية غير المعلنة لعمالقة العالم التي ضمت ليبيا مؤخراً لدهاليزها. أحد أهم التحديات أيضاً هو استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي قد يضع حجر الأساس لانقسام البلد على المدى البعيد على غرار ما جرى في كوريا بعد حرب الانقسام سنة 1953.

لذلك أرى أن إعادة توحيد البلاد سياسياً ومؤسساتياً ومجتمعياً يجب أن يكون الهدف الأول. هذا لا يتأتى إلا عن طريق خارطة طريق محصنة وواضحة المعالم كما أسلفت.

سؤال 6: هل هناك جهود دولية لدعم استقرار ليبيا أم تعتقد أن الجهود الدولية غير كافية لتحقيق الاستقرار؟

استقرار ليبيا يجب أن يكون بقرار محلي. كل الدول التي تطلق هذا الشعار أو تسن له قانون هي في الحقيقة تحمي هذا الواقع المختل وتحمي مصالحها من خلاله، بصرف النظر عن استقرار ليبيا من عدمه. الجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا لم يتم استغلالها محلياً في وضع تصور لا يتعارض مع تأسيس البلد ككيان أولاً، ولا يصطدم مع مصالح الدول النافذة في ليبيا في نفس الوقت. هذا له سببان: أولهما النظرة الضيقة لمتصدري المشهد، والسبب الثاني غياب شبه كامل لرجال الدولة القادرين على وضع هذا التصور.

سؤال 7: كيف يمكن تقييم الوضع الأمني في ليبيا حالياً؟ وهل تعتقد أن ليبيا تنعم بالأمن والأمان في الوقت الحالي؟

الوضع الأمني نسبياً هادئ، لكنه في أغلبه عرفي معتمد بشكل كبير على المنظومة الاجتماعية المتماسكة في البلد. لكن وفق المنظور العلمي المتعارف عليه دولياً، أتصور أن ليبيا لا تزال بعيدة جداً عن هذا المعيار