الطرابلسي: “إعادة فتح معبر رأس جدير منذ الغد الخميس”

أخبار ليبيا 24

أعلن عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية عن إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بشكل جزئي، منذ الغد الخميس للحالات الإنسانية والخاصة، على أن يتم افتتاحه بشكل تام رسمياً خلال الشهر الجاري.

افتتاح المعبر بشكل جزئي

جاء هذا الإعلان عقب اجتماعه مع نظيره التونسي خالد النويري والتوقيع على محضر اتفاق، للخطة الأمنية، وأكد الطرابلسي، في مؤتمر صحفي مع النويري أن فتح المعبر سيكون للحالات الخاصة بين البلدين حتى يوم 20 يونيو الجاري، على أن يكون متاحاً بعدها أمام حركة المسافرين والشاحنات.

وفي بيانه شدد الطرابلسي على أن المعبر سوف يفتتح بالطرق القانونية والفنية، المتفق عليها مع الجانب التونسي، وأن حركة المرور به لن تأخذ زمناً طويلاً، إذ جرى توفير كافة المعدات الفنية من أجهزة التفتيش والمراقبة، وأوضح الطرابلسي أنه تم الاتفاق على “اتفقنا على نهاية ملف تشابه الأسماء، وجرى التدقيق وتقديم رسائل وكشف أمني للجهات التونسية والمطابقة عليها ورفع كل من ليس لديهم أي جرائم.. ونوَه على “سننتقل من منفذ رأس جدير إلى منفذ وازن وستكون نفس المعامل والتنظيم”.

محضر الاتفاق الأمني

تضمن محضر الاتفاق الأمني جملة من البنود التي تضمن إعادة فتح المعبر ومنع أي انتهاكات أمنية من كلا الجانبين، إذ نص الاتفاق على فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر وذلك لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء من رعايا البلدين، إلى جانب الالتزام بفتح 6 مراكز تسجيل إلكترونية لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، مع التشديد على ضبط المعبر وعدم التساهل مع المهربين ومنع أي وجود للمظاهر المسلحة.