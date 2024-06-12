الدبيبة يوجه بتنظيم ملف علاج جرحى الحروب

وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ بتنظيم ملف العلاج الخاص بالجرحى، وتحديد الحالات التي يتم علاجها بالداخل، من خلال برنامج توطين العلاج.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع رئيس الأركان العامة، وجهاز الطب العسكري، وهيئة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز دعم الخدمات العلاجية، إذ ناقشَ الدبيبة أوضاع الجرحى الحروب، وعلاج الحالات المستعصية في الخارج وفق تقاريرهم الطبية ونتائج اللجنة المشكلة بالخصوص، بحسب منشور حكومة الوحدة

وفي الأثناء… ناقشَ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع نائبه موسى الكوني، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ آليات إعداد البناء التنظيمي للمؤسسة العسكرية.

وتباحث المنفي مع الكوني والدبيبة في طرابلس، آخر التطورات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل الغربي، بحسب ما أكدهُ المجلس الرئاسي في منشور عبر منصة فيسبوك.

ودعا المنفي خلال لقائه الكوني والدبيبة إلى ضرورة توحيد الجهود لحماية الحدود والقضاء على أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع وزارة الدفاع لتنفيذ توصيات الاجتماع، وفقَ الرئاسي.

وفيما سبق… بحثَ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع نائبيه الأول والثاني موسى الكوني وعبد الله اللافي مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد، آخر الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة.