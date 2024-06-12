الحكومة الليبية: لا صوت في مرزق يعلو الآن على أصوات البناء

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وصلت عجلة البناء والإعمار التي ينفذها صندوق التنمية والإعمار إلى مدينة مرزق بجنوب غرب ليبيا، حيث أكدت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، تكاتف الجهود المستمرة لتقديم الخدمات والحقوق إلى المدينة التي عانت لسنوات من التهميش.

وقالت الحكومة الليبية: “نكاتف الجهود المستمرة ونقطع المسافات بحثًا عن تقديم الحقوق والخدمات إلى أهلنا في لؤلؤة صحراء فزان التي عانت لسنوات عدة من التهميش”.

وأضافت: “إيمانًا منا بحقوق سكانها.. لا صوت اليوم يعلو فيها فوق صوت الآلات والمحركات الثقيلة القادمة لتحقيق جميع مناحي الازدهار والرخاء والنماء”.

من جانبه أكد صندوق التنمية والإعمار، أنّه “بعد ساعات قليلة من الإعلان الفعلي لانطلاق مشاريع الإعمار داخل مدينة مرزق، وصلت أولى شحنات احتياجات قطاع الكهرباء إلى المدينة التي عانت من الإظلام التام لست سنوات متواصلة لتضيء من جديد”.

زيارة مرزق

وأجرى أسامة حمّاد رئيس الحكومة وبالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا رفقة وفد يضم أعضاء من مجلس النواب على رأسهم مصباح دومة النائب الثاني لرئيس المجلس زيارة إلى مرزق.

وجرت خلال الزيارة جولة داخل الأحياء السكنية في مرزق للوقوف على حالتها وتوجيه فريق الصندوق لتنفيذ المشاريع المقررة داخلها بوتيرة عمل سريعة وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشهدت هذه الزيارة لقاءً موسعًا مع مشايخ وأعيان وأهالي المدينة الذين أكدوا على الثوابت الوطنية المنصوص عليها في نهج المصالحة، التي جرت بجهود صندوق التنمية.