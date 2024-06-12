إعداد استراتيجية الأمن الغذائي الليبي بمساعدة منظمة الأغذية والزراعية العالمية

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عقد عدد من المسؤولين بوزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة منتهية الولاية، اجتماعاً مع فريقاً من الخبراء والفنيين عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” لمناقشة مشروع التعاون الفني لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا.

المواضيع التي نوقشت مع وفد المنظمة

وبحسب بيان وزارة الحكم المحلي أن الإجتماع جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع منها “مناقشة مشروع التعاون الفني في اتجاه إعداد استراتيجية الأمن الغذائي بليبيا” مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأنشطة مشروع الدعم الفني المقدم من منظمة الأغذية والزراعة “فاو” و بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ومجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بمقر الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي في طرابلس الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، ومندوبون عن المركز الوطني للصحة الحيوانية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والبرنامج الوطني للأمن الغذائي، ومركز بحوث الأحياء البحرية، وقسم الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التربية والتعليم، وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، وعدد من عمداء البلديات.

عرض لأبرز تحديات المزارعين في السوق المحلية

قدم عمداء البلديات شرح وافي عن احتياجاتهم الحقيقية، والمشاكل والصعوبات التي تواجه فيهم على مستوى الزراعة وإنتاج محاصيل عالية الجودة، وعلى مستوى تربية الأغنام وتحدياتها الخاصة، إلى جانب مناقشتهم لموضوع تسويق المنتجات وخاصة الحبوب، والعوائق التي تحول من الاستفادة منها سواء بتصديرها للخارج أو دخولها في الصناعة المحلية.

وأكد نصر المحتوت الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، خلال كلمته أن استراتيجية الأمن الغذائي تمثل أحد أهم الأسس التي تقوم عليها استقرار الدول وتطورها الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن تأمين إمدادات الغذاء للمواطنين يعد أمرًا حيويًا لضمان سلامتهم وصحتهم، ولضمان استقرار السوق الداخلية وتفادي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.

ومن جانبهم قدم وفد منظمة “فاو” جملة من الإرشادات والنصائح، تساعد في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، منها ما يخص النقل وذلك بإيجاد وسائل نقل منخفضة التكاليف لنقل المحاصيل الزراعية من الجنوب إلى الشمال، بحسب وزارة الحكم المحلي.