إحباط ترحيل 49 مهاجرًا غير شرعي من شواطئ مصراتة

تمكنتْ إدارة المهام الخاصة بمدينة مصراتة، من إحباط عملية هجرة غير شرعية قُبالة شاطئ زريق غربي المدينة.

وأوضحتْ إدارة المهام الخاصة بمدينة مصراتة، أنَ وحدة المهام البحرية التابعة لها، تمكنت من إحباط عملية ترحيل 49 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات دول السودان وأثيوبيا وبنغلاديش، كانوا بصدد الهجرة من شواطئ المدينة.

وأكدتْ إدارة المهام الخاصة بمدينة مصراتة أنَ الفرق الأمنية القتْ القبض شخصين يحملان الجنسية الليبية، وهما المسؤولان عن التخطيط والتنفيذ لعملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيرةً إلى إحالة جميع الموقوفين إلى نيابة الهجرة غير الشرعية الجزئية مصراتة الغرب، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وفيما سبق… تمكنتْ المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 80 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلدهم الأم، على مدار 9 أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنظمة أكدتْ أنّ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية من ضحايا الاتجار بلغ 2733 ضحية و843 طفلا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم إلى جانب 5144 مهاجرًا من ذوي الاحتياجات الطبية، مشيرةً إلى مساعدتها لمهاجرين من جنسياتٍ مختلفة من أفريقيا وآسيا، كانوا يأملون العودة إلى بلدانهم الأصلية، بحسب المنظمة.

وبحسبِ منظمة الهجرة الدولية يضمن برنامج العودة الطوعية الذي تمكنت من خلاله من إعادة 80 ألف مهاجر منذ العام 2015، وموّل من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وإيطاليا؛ المساعدات الإنسانية اللازمة ويوفر حياة كريمة وآمنة ورحلة سريعة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.