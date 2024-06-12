أسعار النفط تعوض خسائرها مدفوعةً بتقلص المخزونات الأمريكية

عوضت أسعار النفط الخام في جلسة تعاملات الأربعاء، خسائر كانت قد تكبدتها في جلسات سابقة، بفعل تقلص مخزونات الخام الأمريكية، وقُرب صدور تقرير من وكالة الطاقة الدولية حول توقعات مستقبل الطاقة، وانتظار المتداولون اليوم الأربعاء صدور بيانات وقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي حول سعر الفائدة

وجرى تداول أسعار الخام منها خام برنت عند مستوى 82.27 دولار للبرميل، مرتفعًا بنسبة 3% عن جلسة بداية الأسبوع، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 78.34 دولاراً للبرميل.

بدوره أكد معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب المعهد.

وبشكلٍ عام ، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ مطلع أبريل الماضي في ظل المخاوف من ضعف الطلب وتضخم المعروضات من خارج دول تحالف أوبك+، كما قامت روسيا بمضاعفة إنتاجها أعلى من المستوى المتفق عليه من قبل أوبك+

إذ كشفتْ وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط الخام تجاوز أهداف تحالف منظمة أوبك+ خلال شهر أبريل الماضي.

وأرجعتْ وزارة الطاقة الروسية الإفراط في إنتاج النفط الخام جاء لأسباب فنية مؤكدةً عزمها تقديم مقترح لتعويض الإنتاج الإضافي إلى منظمة أوبك.

وشدّدت وزارة الطاقة الروسية على التزامها بقيود منظمة أوبك الطوعية لخفض الإنتاج، بحسب ما نشرته الوزارة عبر تطبيق تيليقرام.