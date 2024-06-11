هل تنجح ليبيا في جلب مستثمرين صينيين؟

أخبار ليبيا 24

استكمالا للمباحثات الرامية إلى مد جسور التعاون مع الصين من خلال التبادل التجاري والاقتصادي عن طريق الاستثمار، بحث علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، مع القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا ليو جيان، دور الصين في دعم خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة من خلال دورها كأحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.

متابعة نتائج المؤتمر الصيني-الليبي

وبحسب بيان المؤسسة الليبية للاستثمار يأتي نتيجة لمتابعة النتائج الإيجابية للمؤتمر الصيني-الليبي الذي عُقد في شهر مايو الماضي، عندما زار عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية الصين، وتباحثا مع المسؤولين الصينيين حزمة من المواضيع المتعلقة بالتبادل التجاري، وتفعيل دور الشركات الصينية في ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دور الصين في دعم خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة، حيث أبدى الدبلوماسي الصيني اهتمام حكومته بهذا الملف، مجددًا دعم الجهود المبذولة من المؤسسة الليبية للاستثمار.

الحويج يوجه بتفعيل الغرفة الليبية الصينية

وفي سياق آخر، وجه محمد الحويج وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بتفعيل عمل الغرفة الاقتصادية الليبية – الصينية المشتركة، إذ أكد الحويج على الدور المهم الذي تلعبه الغرفة، من خلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، منوهًا بضرورة تشجيع المستثمرين الصينين للاستثمار في ليبيا مما يسهم في تنويع مصادر الدخل.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد في مقر ديوان الوزارة لمتابعة خطة عمل الغرفة وتسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الزيارات وتشكيل لجان تعاون مشتركة بين ليبيا والصين ومد جسور التواصل التجاري والاستثماري، حسب بيان الوزارة على صفحتها في فيسبوك.