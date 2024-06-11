منتخب ليبيا في مهمة صعبة ليست مستحيلة أمام الرأس الأخضر

أخبار ليبيا 24

ينتظر الليبيون المواجهة الكبرى بين المنتخب الوطني ومنتخب الرأس الأخضر من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث خاض منتخب ليبيا آخر حصة تدريبية له استعدادا للمباراة.

وستجرى المباراة، اليوم الثلاثاء، على الملعب الوطني كاب فيردي ضمن المجموعة الرابعة لقارة أفريقيا الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا.

ويطمح منتخب ليبيا لتحقيق الفوز والمحافظة على موقعه في مجموعته التي يتصدرها المنتخب الكاميروني بفارق الأهداف عن ليبيا برصيد 7 نقاط.

ويحتل منتخب أنغولا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويأتي الرأس الأخضر في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وموريشيوس في المركز الخامس بنقطة وحيدة، بينما يقبع منتخب إسواتيني في جدول الترتيب بلا نقاط.

مسيرة منتخب ليبيا

واستطاع المنتخب الوطني تحقيق انتصارين وتعادل خلال الثلاث جولات الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، ويسعى الآن لاستكمال باقي سلسلة الانتصارات، بينما على الجانب الآخر يطمح منتخب الرأس الأخضر للفوز، ليتجاوز المنتخب الوطني بفارق نقطة، وذلك بعد خسارته خارج ملعبه أمام منتخب الكاميرون بنتيجة كبيرة.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم دولي من ساحل العاج، وسيرتدي منتخب ليبيا الزي الرسمي؛ حيث سيظهر بالغلالة الحمراء والسوداء، فيما سيرتدي المنتخب المستضيف الزي الأبيض.

وكتب قائد المنتخب الوطني فيصل البدري على حسابه على “فيس بوك” في تدوينة موجه للجماهير الليبية: ” دعواتكم لنا بالتوفيق”. وكان البدري قد سجل الهدف الأول لمنتخب ليبيا من ركلة جزاء في شباك موريشيوس، في المباراة السابقة التي فاز فيها المنتخب الوطني 1:2 على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي يوم الجمعة الماضية.