انتشال قواذف غير متفجرة بمنطقة الرملة في مصراتة

أخبار ليبيا 24

لا تزال مخلفات الحرب من ذخائر وألغام غير منفجرة خطيرة، منتشرة في ليبيا، ما يهدد حياة المدنيين في مختلف المناطق والمدن خاصة تلك التي شهدت خلال السنوات الماضية حروبا واشتباكات مسلحة.

وفي آخر قصة من قصص انتشال مخلفات الحرب عثر على عدد من قذائف الهاون في منطقة الرملة بمدينة مصراتة.

وفي تفاصيل القصة، ذكر جهاز المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات في المنطقة الوسطي نجح في انتشال مخلفات حرب بالقرب من “مسجد بلتو” بمنطقة الرملة في مصراتة.

بلاغ شركة الخدمات العامة مصراتة

الجهاز قال إن انتشال تلك القواذف جاء بعد ورود بلاغ من قبل شركة الخدمات العامة مصراتة.

وأضاف: “بعد عمليات مسح وتمشيط المكان عثر على (08) قذائف هاون (عيار 81) ملم و(10) صمامات تفجير”، مشيرًا إلى أنّه جرى نقلها إلى وحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الأمنة المتبعة.

وفي 3 يونيو الجاري نجح جهاز المباحث العامة في التعامل مع مخلفات حرب داخل مزرعة بمنطقة خلة الفرجان بطرابلس.

جهاز المباحث قال، إن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية تمكن من التعامل مع عبوات ناسفة مبتكرة غير آمنة كانت ملقاة بمزرعة مواطن بالقرب من محطة وقود السويحلي بمنطقة خلة الفرجان.

وأضاف، أن ذلك جاء بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود متفجرات بمزرعته، حيث اتخذت جميع تدابير السلامة وفق المعايير المعتمدة للتخلص منها في مكانها بالطرق الأمنة.