مديرية أمن طرابلس لسكان العاصمة: أمنوا بيوتكم ولا تتركوها عرضة للسرقة فترة العيد

أخبار ليبيا 24

وجّهت مديرية أمن طرابلس التهنئة لسكان العاصمة وضواحيها بحلول عيد الأضحى المبارك، داعية الجميع بضرورة الحيطة والحذر والأخذ بجميع الوسائل التي تكفل تأمين بيوتهم ومنازلهم ومركباتهم والتأكد من إقفالها بإحكام وعدم ترك أية أشياء ثمينة متاحة معرضة للسرقة خلال فترة عيد الأضحى.

وفي تنويه، قالت مديرية أمن طرابلس: “إن أغلب العائلات من سكان العاصمة وضواحيها يستغلون عطلة العيد على مدى عدة أيام وبأعداد كبيرة بما يشبه الهجرة العكسية إلى زيارة مسقط رأسها بالمدن الداخلية والأرياف لإقامة شعائر العيد مع عائلتهم وأقاربهم لينعموا بشيء من الراحة والترويح عن النفس وأحيانا الذهاب إلى الاستراحات والمصائف البحرية من أجل الاصطياف والاستمتاع بالبحر وخاصة في مثل هذه الأيام التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وترك بيوتهم فارغة على مدى عدة أيام، الأمر الذي يستغله البعض من ذوي النفوس المريضة ممن يمتهنون السرقة والنهب من داخل البيوت”.

وأضافت: “عليه.. نلفت عناية جميع الأسر والعائلات بضرورة أخذ الحيطة والحذر والأخذ بجميع الوسائل التي تكفل تأمين بيوتهم ومنزلهم ومركباتهم والتأكد من إقفالها بإحكام وعدم ترك أية أشياء ثمينة متاحة معرضة للسرقة”.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن “باعتبار أن أمن المواطن وسلامته جزءا لا يتجزأ من مهامها ومن صميم اختصاصاتها المنوطة بها قانونا، لذا تضع بين أيدي المواطنين عدد من أرقام الهواتف للمكالمات الطارئة”.

ونشرت مديرية أمن طرابلس، على حسابها على “فيس بوك” أرقام هاتفية للبلاغات في أثناء الطوارئ.

وتابعت، “وفي الوقت الذي تحثهم فيه على مزيد اليقظة والانتباه، تطلب منهم الإبلاغ الفوري عند حدوث أي طارئ من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام”.