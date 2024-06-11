مديرية أمن طرابلس: ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت في 2011

أخبار ليبيا 24

بعد اختفائه عن أنظار أجهزة الأمن لنحو 13 سنة وقع مطلوب في جريمة قتل في طرابلس في كمين محكم من قبل مركز شرطة غوط الشعال.

تعود قضية القتل وفقا لمديرية أمن طرابلس إلى سنة 2011.

عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات لمركز شرطة غوط الشعال تفيد بتردد المتهم على طرابلس وتحديد مكان سكنه خارجها.

وفي تفاصيل القضية قالت مديرية الأمن إن رئيس مركز غوط الشعال شكّل فريق عمل للقبض على المطلوبين في قضايا جنائية، حيث أسفرت الجهود عن القبض على أحد المطلوبين في جريمة قتل تمت في 2011.

وأضافت، أن ذلك جاء بعد تحديد مكان سكنه خارج العاصمة وإعداد كمين له كونه يتردد على طرابلس. وتابعت أنّه اتخذت بشأنه، بعد القبض عليه، الإجراءات القانونية اللازمة.

قضية أخرى

في قضية أخرى قالت مديرية الأمن، إن مركز شرطة الدهماني قبض على أحد المتورطين في واقعة خطف وقتل بعد التعرف على هويته.

وأضافت، أن مركز شرطة الدهماني تلقى بلاغا من شخصين أفادا بتعرضهما للاختطاف من قبل مجهولين رفقة شخص آخر “توفى”.

وقالت مديرية الأمن، أن مركز شرطة الدهماني اتخذ الإجراءات اللازمة بتكليف فريق للبحث التحري، حيث استطاع المشتكين التعرف على أحد الخاطفين وضبطه والتحقيق معه في الواقعة.

وتابعت مديرية أمن طرابلس، أن مركز شرطة الدهماني أحال المتهم إلى النيابة من حيث الاختصاص.