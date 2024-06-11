مجلس الأمن الدولي يؤيد خطة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

أخبار ليبيا 24

أيّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اقتراحا قدمه الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وحث على قبول الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.

حماس ترحب بقرار مجلس الأمن

ورحبت حماس بتبني القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وقالت في بيان إنها مستعدة للتعاون مع الوسطاء بشأن تنفيذ مبادئ الخطة، التي “تتفق مع مطالب شعبنا ومقاومتنا”.

وامتنعت روسيا عن التصويت في الأمم المتحدة، بينما صوت الأعضاء الـ 14 المتبقون في مجلس الأمن لصالح القرار الذي يدعم خطة وقف إطلاق النار من ثلاث مراحل التي وضعها بايدن في 31 مايو والتي وصفها بأنها مبادرة إسرائيلية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس بعد التصويت: “لقد صوتنا اليوم لصالح السلام”.

ويرحب القرار باقتراح وقف إطلاق النار الجديد، وينص على أن إسرائيل قبلته، ويدعو حماس إلى الموافقة عليه و”يحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط”.

موقف الجزائر

وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس إن الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أيدت القرار “لأننا نعتقد أنه يمكن أن يمثل خطوة إلى الأمام نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار”. وأضاف: “أنه يوفر بصيص أمل للفلسطينيين.. لقد حان الوقت لوقف القتل”.

ويتناول القرار أيضًا تفاصيل الاقتراح، وينص على أنه “إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”.

الموقف الروسي

ومع ذلك، فإنه لا يحتوي على تفاصيل كافية لموسكو. وتساءل سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عما وافقت عليه إسرائيل على وجه التحديد وقال إنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يوقع على اتفاقات ذات “معايير غامضة”.

وقال نيبينزيا للمجلس: “لم نرغب في عرقلة القرار لمجرد أنه، على حد علمنا، يحظى بتأييد العالم العربي”.

وحضر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان التصويت لكنه لم يلقي كلمة أمام المجلس. وبدلا من ذلك قال الدبلوماسي الإسرائيلي البارز في الأمم المتحدة ريعوت شابير بن نفتالي أمام الجمعية إن أهداف إسرائيل في غزة كانت دائما واضحة.

وأضاف: “إسرائيل ملتزمة بهذه الأهداف: إطلاق سراح جميع الرهائن، وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل”. “إن حماس هي التي تمنع انتهاء هذه الحرب. حماس وحماس وحدهما”.

وفي مارس طالب مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.