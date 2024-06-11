مؤتمر دولي في الأردن يدعو لوقف فوري لإطلاق النــار في غـزة وتقديم المساعدات الإنسانية

في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، انعقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأردن، برئاسة مشتركة من ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تناول المؤتمر القضايا الملحة والمتعلقة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة وتأثيره على المدنيين، بالإضافة إلى بحث سبل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.

السيسي وعبد الله الثاني: نرفض تهجير الفلسطينيين ونطالب بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أجمع الرئيس المصري وملك الأردن على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. حذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدين على حماية المدنيين ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني على أن الممر البري هو الطريق الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات إلى غزة. أشار إلى أن الأردن سيواصل إمداد القطاع بالمساعدات سواء عبر البر أو الجو. شدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى الالتزام الأردني الدائم بدعم الشعب الفلسطيني.

تصريحات الرئيس المصري

في تصريحاته، ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضوء على الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي. دعا إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. طالب السيسي بتطبيق القرارات الدولية التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة، كما دعا لإلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام سياسة التجويع وإنهاء حصار غزة.

غوتيريش: تقليص المساعدات الإنسانية لـ غزة بأكثر من الثلثين يستدعي تكثيف الجهود الدولية

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بجهود مصر والأردن في إدخال المساعدات إلى غزة. أوضح أن المساعدات الإنسانية تقلصت لأكثر من الثلثين، مشدداً على ضرورة ضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية. أكد غوتيريش على الدور الأساسي لوكالة أونروا في العمل الإنساني بغزة، ورغم أهمية دورها، تعاني الوكالة من نقص الدعم الكافي. أشار إلى أن أكثر من مليون شخص في غزة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الحل في غزة يجب أن يكون سياسيًا لتحقيق سلام مستدام.

رحب وكيل أمين الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، بجهود مصر والأردن في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. وصف الوضع في غزة منذ بداية العدوان بأنه وصمة عار في التاريخ الإنساني، مطالباً بدعم إضافي وفتح جميع المعابر بشكل مستدام وآمن. شدد جريفيث على ضرورة التوصل لآليات أكثر فاعلية لضمان وصول المساعدات إلى غزة.

مواقف الدول المشاركة

تعددت مواقف الدول المشاركة في المؤتمر، حيث أكد رئيس وزراء العراق على عجز العالم أمام الانتهاكات المستمرة في غزة وضرورة مواجهة الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. اعتبر أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، داعياً لوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية.

من جانبه، ثمن الرئيس القبرصي جهود مصر والأردن ودورهما الفعال في تقديم المساعدات لغزة، مؤكداً على ضرورة توفير الدعم الإنساني والمالي اللازم. بينما ركز رئيس رواندا على حماية الأطفال في قطاع غزة وضرورة توفير المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات، مشيداً بالمنظمين والداعين لهذا المؤتمر.

الجهود الدولية والمساعدات الإنسانية

لقد كان المؤتمر مناسبة لتنسيق الجهود الدولية وتقديم الدعم الإنساني الفوري لقطاع غزة. دعا المشاركون إلى زيادة التمويل والدعم لوكالة أونروا لضمان استمرارها في تقديم الخدمات الأساسية. تم التأكيد على أهمية فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الحصار المفروض على القطاع.

كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بوقف إطلاق النار وحقوق الإنسان، والعمل على تحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة تنهي الصراع وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

خاتمة

مثل هذا المؤتمر الدولي خطوة هامة في تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة وتأكيد الالتزام الدولي بدعم الشعب الفلسطيني. بفضل جهود مصر والأردن، تمكن المؤتمر من حشد الدعم والتأكيد على أهمية التوصل لحل سياسي يضمن