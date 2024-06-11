تباين توقعات جمهورنا الرياضي بشأن نتيجة مباراة ليبيا والرأس الأخضر

أخبار ليبيا 24

تباينت توقعات الجمهور الرياضي المتابعين لوكالة أخبار ليبيا بشأن نتيجة المباراة الهامة بين المنتخب الوطني ومنتخب الرأس الأخضر ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

المباراة الهامة ستجرى، اليوم الثلاثاء، على الملعب الوطني كاب فيردي ضمن المجموعة الرابعة لقارة أفريقيا، الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا.

ويسعى منتخب ليبيا لتحقيق الفوز والمحافظة على مزاحمة منتخب الكاميرون المتصدر بفارق الأهداف فقط على المنتخب الوطني برصيد 7.

وكالة أخبار ليبيا 24 طرحة سؤالا على جمهورها على منصة ” فيس بوك” حول توقعاتهم لنتيجة المباراة، حيث جاءت توقعات المعلقين متباينة ما بين من يرى أن المنتخب الوطني قادرة على الفوز بالمباراة وبين من توقع لها الخسارة، ومن توقع التعادل بين المنتخبين.

توقعات الجمهور لنتيجة منتخب ليبيا والرأس الأخضر

وتوقع صاحب الحساب “الشيهاني عبدالسلام” خسارة المنتخب الوطني بنتيجة 0:2 أمام الرأس الأخضر، فيما توقع “عبدالرازق مهيدي” تعادل المنتخبان بنتيجة 2:2.

لكن سعد العلواني، فيتوقع أن تنتهي المواجهة بفوز ساحق لمنتخب الرأس الأخضر بنتيجة 5:0. هذا التوقع يوافق توقع معاذ سالم، الذي قال إن المنتخب الوطني سيخسر بنتيجة 4:0.

في المقابل يتوقع “رجب شنيب” أن يعود المنتخب بنتيجة مبهرة وذلك بفوزه بنتيجة 1:3، وهذا التوقع مقارب لتوقع صاحب الحساب “مصعب الحيطة”، إذ يتوقع الأخير ظفر المنتخب الوطني بنقاط المباراة بالفوز على منافسه بنتيجة 2:3.

والمنتخب الوطني نجح في تحقيق انتصارين وتعادل واحد خلال الثلاث جولات الأولى من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026. وهو اليوم يسعى لاستكمال سلسلة الخلو من الخسارة، بينما على الجانب الآخر يطمح منتخب الرأس الأخضر للفوز، ليتجاوز المنتخب الوطني بفارق نقطة، وذلك بعد خسارته خارج ملعبه أمام منتخب الكاميرون بنتيجة كبيرة.