عقيلة صالح يلتقي مع حماد لمتابعة عمل الحكومة

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التقى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مع أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية وتابع معه أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة الأجنبية، ومتابعة سير عمل الحكومة وكافة المشاريع التي أطلقتها على مستوى البلاد.

متابعة سير مشاريع الحكومة

وقالت الحكومة عبر صفحتها على فيسبوك إن حماد أطلع عقيلة “على سير عمل الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار المدعومة من الحكومة في عدد من المدن والمناطق، وإطلاق حزمة مشاريع الإعمار والتنمية خلال زيارته إلى مرزق وسبها جنوب البلاد.

كما استعرض حماد لـ عقيلة مشاريع دعم الحكومة للسلع الأساسية، والأضاحي المستوردة، وتوفير الأمصال والأدوية البيطرية لجميع مربي المواشي بجميع المناطق، للاهتمام بتزايد الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، و”الحلول الناجعة التي قامت بها الحكومة حيال الانقطاعات المستمرة بالشبكة الكهربائية، عبر إصدار تعليمات عاجلة بتوفير قطع الغيار واستبدال المحطات والمحولات المتهالكة بالجديدة، وتشكيل لجنة طارئة لمعالجة الأزمة في جميع المناطق”.

وبحث اللقاء أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة، وعمل الحكومة على حلحلة مشاكلها وذلك بصرف مرتبات 6 أشهر للعاملين فيها، والعمل على معالجة أوضاعهم بشكل نهائي، و ثمَّن عقيلة في ختام اللقاء “مواقف وفاعلية رئيس الحكومة، في متابعة جميع المشاريع والوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق”.

وزار حماد رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة حفتر، ولجنة المصالحة برئاسة وزير الدفاع إحميد حومة، مدينتي سبها ومرزق، إذ جرى الإعلان عن إطلاق حزمة من المشاريع وأعمال الصيانة والتطوير من داخل هذه المدن والمناطق الجنوبية، إلى جانب متابعة المشاريع التي سبق وأن انطلقت خلال الأشهر الماضية.