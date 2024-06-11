درهوب: ليبيا نقطة وصل تجارية بين ليبيا وأفريقيا

شارك، عمر درهوب، الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية إسطنبول؛ في مباحثات لجنة التفاوض التجاري في نظام الافضليات التجارية المنعقدة في إسطنبول.

درهوب؛ ناقش مع أكثر من 30 دولة، “نظام الأفضليات التجارية مما يجعل النظام إقليمي شامل لتحرير التجارة المتبادلة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي واللجنة الدائمة التابعة للمنظمة” بحسب منشورٍ لوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبر منصة فيسبوك.

وأشاد درهوب بموقع ليبيا الجغرافي الذي يجعلها نقطة ربط بين افريقيا وأوروبا، وأبدى استعداد الوزارة لدعم نظام الافضليات التجارية بين دول الاعضاء لتحقيق النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق النمو التجاري والاقتصادي مع الدول الأعضاء، وينوع مصادر دخل اقتصاد ليبيا.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ تسعى المباحثات الدولية إلى “تحقيق المنفعة المتبادلة للدول المشاركة وتوسيع الخدمات لنمو الاقتصاد المنشود” بحسب المنشور

وفي سياقٍ منفصل…. اعتبرَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، أنَ قرار رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة بشأن إنشاء هيئة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ سيُسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

الحويج؛ وخلال كلمته ضمن الاحتفال باليوم الوطني لتقنية المعلومات؛ أكد أن هذه الخطوة ستتوجه باليبيا لدخول «الثورة العلمية ومواكبة تكنولوجية المعلومات التي تقود بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفة» على حد تعبيره.