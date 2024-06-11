خارجية الدبيبة ترحب بقرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القاضي بوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي “نُرحب بالقرار القاضي بوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين وإدخال المساعدات اللازمة، بحسب البيان.

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن رفضها حدوث أي تغيير ديموغرافي أو تقليص المساحة في قطاع غزة، مجددةً تأكيدها على موقف ليبيا الثابت بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وأهمية اضطلاع مجلس الامن الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ السلام والأمن الدوليين.

أشادتْ السفارة الفلسطينية في ليبيا – طرابلس، بدور ليبيا وشعبها في دعم الحق الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

السفارة الفلسطينية تثمن جهود ليبيا

السفارة الفلسطينية في ليبيا أعربت في بيانٍ عبر منصة فيسبوك، عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في حكومة الوحدة منتهية الولاية، والطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وتصويتها لصالح الحق الفلسطيني، بحسب بيان السفارة.

ووافقت محكمة العدل الدولية على انضمام ليبيا للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ تستندُ ليبيا على وضعها كطرف في اتفاقية تضم عددًا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية؛ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ نصرةً لفلسطين والقضية الفلسطينية.

وبحسبِ محكمة العدل الدولية، تقدمتْ ليبيا للتدخل في الدعوى بموجب المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة في قضية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي عليها.