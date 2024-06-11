تكالة يثمن دور قطر في دعم العملية السياسية في ليبيا

بحثَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة مع سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة لشؤون الخارجية بدولة قطر؛ آليات توطيد العلاقات المشتركة بين ليبيا وقطر، في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين.

تكالة، وخلال زيارته قطر بُغية تعزيز العلاقات البرلمانية على مستوى مجالس الشورى بين ليبيا وقطر؛ ثمنَ خطوات الجانب القطري لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية سعيًا لتحقيق التوافق بين الليبيين، للوصول لاستقرار البلاد عبر إجراء انتخابات وطنية ونزيهة تلبي طموحات الليبيين، بحسب منشور لمجلس الدولة عبر منصة فيسبوك.

كما استعرض تكالة مع الجانب القطري، الرؤى المشتركة حول العديد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية بُغية تنسيق الجهود على الساحة الدولية لنصرة القضية الفلسطينية، وسُبل تنسيق الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يحقق الاستقرار والسلام في كامل المنطقة، بحسب مجلس الدولة.

وفي لقاءٍ منفصل… ناقشَ تكالة مع عدد من أعضاء لجنة التواصل الداخلي المنبثقة عن مجموعة التوافق الوطني؛ آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وتطرق تكالة خلال لقائه بأعضاء لجنة التوافق الوطني في طرابلس؛ المعطيات الأسباب الداخلية والخارجية التي ساهمت وتساهم في زيادة الانقسام بين الأطراف الليبية، وآلياتِ التغلب على هذا الانقسام.

كما استعرضت لجنة التواصل الداخلي المنبثقة عن مجموعة التوافق الوطني خلال لقائها مع تكالة، خططها الرامية لتذليل الصعاب والتوصل إلى توافق يوحد المؤسسات ويساهم في تأسيس بيئة توافقية من أجل الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.