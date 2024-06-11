تأخر صرف مرتبات العاملين بالحقول.. يهدد إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24

عبر العاملون في حقلي الشرارة وشركة سرت للنفط عن استيائهم واستنكارهم الشديدين من عدم إحالة مخصصاتهم المالية لشهري مايو و يونيو، في بيانين منفصلين، وطالبوا فيه وزارة المالية بسرعة الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم الأساسية.

مطالب العاملون بالحقول النفطية

وأوضح العاملون بالنفط أن هذا التأخير يأتي في وقت يواجهون فيه ضائقة مالية، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، وغلاء الأسعار المضاعف في كافة السلع التموينية.

ودعا البيانين وزارة المالية إلى سرعة الإيفاء بالمستحقات المالية للعاملين في هذه الحقول، وحل المشكلة بشكل جذري، وصرف مستحقاتهم دون أي تأخير، محذرين من اللجوء إلى الإجراءات القانونية والاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قد أبدى استغرابه من تأخر مرتبات القطاع النفطي لشهرين، في حين تم إحالة مرتبات باقي القطاعات، خلال رسالة وجهها إلى وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وحمّل بن قدارة وزارة المالية كامل المسؤولية لما قد يترتب عليه هذا التأخير من ردود فعل من العاملين بالحقول النفطية المنتشرة في ربوع ليبيا، لاسيما أنهم يعملون في ظروف قاسية مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في قلب الصحراء.

زيادة إنتاج النفط بشكل ملحوظ

وفي سياق آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تجاوز معدل إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الــــ24 ساعة الماضية 1.532 مليون برميل مكافئ، إذ بلغ إنتاج النفط الخام 1.258 مليون برميل يوميًا، في حين بلغ حجم المكثفات 52.232 ألف برميل يوميًا، بينما بلغَ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 221.638 برميل يوميًا.