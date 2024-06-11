انخفاض أسعار النفط مع انتظار بيانات التضخم ومؤشر الاستهلاك الأمريكي

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية ونتائج اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكوين صورة أوضح عن الاتجاه الذي يتجه إليه التضخم وكيف سيؤثر ذلك على الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.13 بالمئة، إلى 81.52 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، أو 0.04 بالمئة، إلى 77.71 دولار.

وارتفعت الأسعار نحو ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بأن موسم العطلات الصيفية في نصف الكرة الشمالي، سيعزز الطلب على الوقود هذا الصيف، وهي مكاسب قال بعض المحللين إنها من المرجح أن تكون قصيرة الأجل نظرا لاستمرار احتمال رفع أسعار الفائدة.

استهلاك النفط في أمريكا

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو واختتام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، يوم الأربعاء.

وزاد انخفاض صادرات الخام السعودي إلى الصين للشهر الثالث على التوالي من الضغوط على الأسعار.

وقال بعض المحللين، إن ارتفاع هوامش التكرير ساعد في دعم أسعار النفط، وكذلك احتمال أن تعزز الولايات المتحدة مشترياتها من النفط الخام لاحتياطيها النفطي.

وأظهرت بيانات تسعير بورصة لندن للغاز أن هوامش الربح لمصفاة نموذجية في سنغافورة تعالج خام دبي بلغت في المتوسط ​​نحو أربعة دولارات للبرميل في جلسات التداول الثلاث الماضية ارتفاعا من متوسط ​​مايو البالغ 2.56 دولار للبرميل.