المنفي يناقش مع الكوني والدبيبة البناء التنظيمي للمؤسسة العسكرية

ناقشَ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع نائبه موسى الكوني، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ آليات إعداد البناء التنظيمي للمؤسسة العسكرية.

وتباحث المنفي مع الكوني والدبيبة في طرابلس، آخر التطورات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل الغربي، بحسب ما أكدهُ المجلس الرئاسي في منشور عبر منصة فيسبوك.

ودعا المنفي خلال لقائه الكوني والدبيبة إلى ضرورة توحيد الجهود لحماية الحدود والقضاء على أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع وزارة الدفاع لتنفيذ توصيات الاجتماع، وفقَ الرئاسي.

وفيما سبق… بحثَ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع نائبيه الأول والثاني موسى الكوني وعبد الله اللافي مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد، آخر الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وتابع المنفي مع اللافي والكوني والحداد تطورات الأوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة الغربية بصفة عامة، وأكدّ المنفي على ضرورة استتباب الأمن في كل المناطق ومساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي

وفي وقتٍ سابق… بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني؛ آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر منصة فيسبوك.