المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج النفط وصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا

تجاوز معدل إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الــــ24 ساعة الماضية 1.532 مليون برميل مكافئ، بحسب ما أعلنتهُ المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب المؤسسة، بلغ إنتاج النفط الخام 1.258 مليون برميل يوميًا، في حين بلغ حجم المكثفات 52.232 ألف برميل يوميًا، بينما بلغَ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 221.638 برميل يوميًا، وفق نشرة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي سياقِ رفع إنتاج ليبيا من النفط والغاز، تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط حفر 121 بئرًا جديدة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية من النفط والغاز، بالإضافة إلى إجراء صيانة لنحو 1335 بئرًا أخرى لضمان استدامة إنتاج النفط، وذلك خلال العام الحاليّ.

وفيما سبق… اطلعَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، على آخر مستحدات الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، التي تتبعُها المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بفرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ أكد الأخير أن المؤسسة تسعى لرفع إنتاجية النفط إلى مليوني برميل يوميًا مع حلول نهاية العام 2025، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج.

وأوضحَ بن قدارة أنَ المؤسسة تعمل وبالتنسيق مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز للعمل في ليبيا والمساهمة في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج، على حد قوله.