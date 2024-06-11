المؤسسة الليبية للاستثمار تنظم إلى منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا

أعلنتْ المؤسسة الليبية للاستثمار انضمامها إلى منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا، عن الاجتماع السنوي الثالث لمنتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا والمقرّر عقدهُ في موريشيوس خلال يومي 10 و11 من يونيو الحاليّ.

وبحسبِ المؤسسة الليبية للاستثمار، من المقرر أن يعقد الاجتماع تحت شعار التنمية المستدامة: قيادة التحولات وتحفيز الفرص وإحداث الأثر” معتبرةً أنّ هذا الاجتماع يعدّ “فرصة لأعضاء للتجمع ومناقشة التوجهات والمبادرات الإستراتيجية وتبادل الخبرات والمسائل ذات الاهتمام المشترك للصناديق السيادية في القارة الأفريقية” بحسب منشورها عبر منصة فيسبوك.

وتجدُر الإشارة إلى أنَ منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا تأسس في العام 2022 “كمنصة تضم الصناديق السيادية والمستثمرين السياديين على مستوى المنطقة إقليمياً بهدفِ تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتسريع زيادة رأس المال لصالح التنمية الشاملة والمستدامة في القارة” بحسب منشور المؤسسة الليبية للاستثمار.

تابعتْ المؤسسة الليبية للاستثمار، مع فريق الخبراء المعني بليبيا – التابع لمجلس الأمن الدولي، ملف الأموال الليبية المجمدة والاستثمارات في الخارج، بحسب المؤسسة.

وقالت المؤسسة الليبية للإستثمار في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: «عقدنا اجتماعاً مستفيضًا مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لمناقشة الخطة الاستثمارية المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا» بحسب المنشور.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أنّ هذا الاجتماع الذي وصفتهُ بالمستفيض «يأتي هذا في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الفرص الاستثمارية وتنمية قدراتها الاقتصادية، بهدف الحفاظ على الأصول المجمدة للمؤسسة وشركاتها ومحافظها التابعة» بحسب نص المنشور عبر منصة فيسبوك.