الطرابلسي والسايح يبحثان الاستعدادات الأمنية لتأمين الانتخابات

استعرضَ عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات؛ استعدادات الوزارة لتأمين انتخابات المجالس البلدية.

الطرابلسي وخلال لقائه السايح في طرابلس، ناقشَ معه آليات تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية العُليا للانتخابات؛ لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية.

كما تابع الطرفان الأوضاع الأمنية وترتيبات وزارة الداخلية لتأمين صناديق الاقتراع والتنسيق مع المفوضية واللجان بكافة البلديات، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وقبل يومين… أعلنَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عن افتتاح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية.

السايح؛ وخلال كملته ضمن مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح منظومة التسجيل، أكد على أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها، مشددًا على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا أمرًا ليس مستحيلاً على حد تعبيره

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن انتخابات «المجموعة الأولى» من المجالس البلدية منتهية الولاية ستبدأ في الـ9 من شهر يونيو الحاليّ، وقالت المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المادة رقم (2) من قرارها: «على الإدارة العامة للمفوضية وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها» وفقَ القرار الصادر عن المفوضية العُليا للانتخابات عبر منصة فيسبوك.